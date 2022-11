Le monde du cirque au bout de la fourchette

« On n’avait pas envie de s’ennuyer, alors on s’est lancé un petit défi pour ces fêtes de fin d’année. » Voilà les mots de Yann Burgat, sur les dîners-spectacles organisés par son école de cirque et arts équestres. Pour son public, l’équipe d’Analya Création a voulu faire dans la nouveauté en mêlant acrobaties et restauration. Il s’agissait pour la directrice artistique adjointe Camille Carrere de « faire profiter les gens de la magie de la halle de cirque. » Théâtre des événements, la structure de Colombier accueillera le public le soir du premier ainsi que des 7 et 8 décembre. Une grande soirée de gala viendra signer la fin des festivités.