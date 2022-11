Une nouvelle plateforme pour la seconde main

Un nouveau répertoire en ligne pour prolonger la vie des objets sur le littoral neuchâtelois. La Région Neuchâtel Littoral (RNL) annonce ce mardi la mise en place du projet « Ne jetez plus ! » en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs (FRC) dans le canton de Neuchâtel. Cette plateforme intègre dorénavant un répertoire de 130 adresses destinées au commerce de seconde main et à la réparation. Elle remplacera ainsi le précédent site « Neuchâtel-Répare », lancé par la Ville durant fin 2016, qui a permis aux habitants du canton d’accéder à des informations pratiques et centralisées sur un répertoire unique. « Ne jetez plus » figure parmi les cinq projets d’économie de proximité (ECOPROX) 2022 du canton de Neuchâtel. Il recense désormais 80 adresses supplémentaires pour un total de 130 bons plans répartis sur le littoral, indique la Région Neuchâtel Littoral dans un communiqué. /comm-aba