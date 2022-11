Une nouvelle distinction pour Giulia Dabalà

Giulia Dabalà est née à La Chaux-de-Fonds, elle est d’origine italienne et à vécu de nombreuses années en Birmanie avec ses parents. La question de son identité s’est forcément posée. Cet album lui a permis d’y répondre : son identité est plurielle. « J’ai moins besoin de choisir une case. Et aussi musicalement, ma musique n’est pas toujours la même et c’est une richesse ».