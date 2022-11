L’Opération Nez Rouge aura bien lieu en cette fin d’année dans le canton de Neuchâtel, même si elle cherche encore des bénévoles. A la suite d’un appel aux bonnes volontés fin octobre, les responsables du service qui ramène chez eux les automobilistes qui en ressentent le besoin pendant les Fêtes dressent un constat rassurant. Plusieurs personnes supplémentaires se sont engagées. L’ouverture du service est ainsi assurée, et Nez Rouge aura lieu les 9 et 10 décembre, puis le 16 et le 17, et enfin pendant la période du 22 au 31 décembre.





Un service réduit



Toutefois, il manque toujours une cinquantaine de bénévoles au total, ce qui fait que le service sera réduit certains soirs et que toutes les demandes pourraient ne pas être satisfaites. Cela dit, les responsables avouent qu’après les années Covid, il est difficile de prédire dans quelle mesure la population va faire appel à Nez Rouge à l’avenir. Pour cette raison, les différentes sections locales de l’Opération prévoient de faire un point en mars, pour tirer le bilan de leur activité de cette fin 2022.

Les personnes intéressées à donner de leur temps pour Nez Rouge peuvent encore s’inscrire ici. /jhi