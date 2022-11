Le match Brésil-Suisse avec une famille brésilienne

Au Brésil, le football est une religion. Et pas besoin d’aller dans le pays pour s’en rendre compte. Notre journaliste Raphaël Chalverat s’est rendue ce lundi au sein d’une famille d’entrepreneurs brésiliens établie dans le Jura, pour suivre le match de Coupe du monde entre la Seleçao et la Suisse. Les Sud-Américains ont fini par l’emporter 1-0 grâce à un but de Casemiro à la 83e minute de jeu. Une première réussite de Vinicius Junior a auparavant été annulée par la VAR pour un hors-jeu à la 64e.

Nos hôtes brésiliens ont vécu ce match avec passion et accueilli la victoire avec soulagement. Reportage :