Une momie à Yverdon

La nouvelle installation, « Le voyage de la momie », entend restituer une certaine confidentialité et discrétion dans la manière de présenter Nes-Shou au public. La présentation précédente datait de 1978. « La momie était exposée contre un des murs de la tour sous une lumière crue », décrit Corinne Sandoz, conservatrice au MY. Aujourd’hui, les visiteurs sont accueillis par le couvercle du sarcophage, avec des informations sur l’identité de la momie et sur sa fonction. « Cette disposition permet de mettre le visiteur en contexte. Il doit contourner le couvercle pour accéder au sujet principal d’exposition. » Le public a ainsi le choix de découvrir ou non la dépouille de Nes-Shou. L’éclairage a également été adapté, avec une luminosité plus tamisée. Il est dirigé sur le papyrus qui recouvre le corps, laissant la tête dans une pénombre discrète.

