Les femmes au cœur de Musique EST partage

Les femmes : c’est le thème de la troisième édition de « Musique EST partage », lancée ce vendredi 25 novembre.

Créée par l’école de musique BBM74 dans le sillage des attentats de Paris de 2015, la manifestation se veut une célébration du pouvoir fédérateur de la musique. Elle propose aux musiciens de se réunir sur scène pour interpréter des morceaux communs, liés à la thématique retenue.







Inscriptions ouvertes



« Musique EST partage » est désormais chapeautée par la toute nouvelle association qui porte son nom, en partenariat avec le Conservatoire de musique neuchâtelois. Les inscriptions sont ouvertes, dans le but d’organiser un événement le 30 avril aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.

Les musiciens qui souhaitent participer peuvent s'inscrire en ligne, en précisant leur instrument. Les morceaux interprétés cette année sont « I Say a Little Prayer », d’Aretha Franklin, « Rolling in the Deep », d’Adele, « Chandelier », de Sia et « Respire encore » de Clara Luciani. /comm-jhi