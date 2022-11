Les EMS veulent un soutien étatique pour payer le renchérissement

La secrétaire générale de l’ANEMPA, Fabienne Wyss Kubler, explique que les modes de financement des EMS sont totalement définis par les lois et ne leur laisse donc aucune marge de manœuvre. Pour permettre une répercussion, il faudrait mettre en place des mesures d’économie comme, par exemple, des licenciements. Elle précise que cela aurait des répercussions sur la qualité des prestations.





Un manque de reconnaissance

Si l’ANEMPA est particulièrement inquiète c’est aussi car les collaborateurs des EMS se trouvent souvent dans les classes salariales les plus basses de la grille : « la répercussion de la vie chère est d’autant plus compliquée pour ces personnes », alerte Fabienne Wyss Kubler. A cela vient s’ajouter le fait que, comme le reste du domaine de la santé, les institutions médico-sociales font face à une importante pénurie de ressource humaines et peinent à recruter les effectifs nécessaires. Les institutions médico-sociales « craignent qu’une baisse des salaires réels renforce ces difficultés ».