Le consensus parental en cas de divorce

Neuchâtel pourrait s’inspirer du modèle valaisan. Le Grand Conseil planche sur un projet de Loi sur la médiation. Elle vise à définir, comme l’a expliqué jeudi Olivier Bigler de Mooij avocat et ancien président du Jeune barreau neuchâtelois, le statut de médiateur, son rôle et ses obligations. Mais, elle devrait être complétée par deux articles qui pousseraient les professionnels entourant les couples en séparation à travailler ensemble et de manière pluridisciplinaire.