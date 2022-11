Incendie au gymnase à Payerne

Un incendie s'est déclaré vendredi vers 14h00 au Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne. Le bâtiment a dû être évacué et plusieurs personnes ont été incommodées par la fumée. Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé. Par mesure de sécurité et en raison d'un fort dégagement de fumée, l'ensemble des occupants du site ont été évacués, soit quelque 1’100 élèves et enseignants, a indiqué la Police vaudoise dans un communiqué. Les personnes incommodées par la fumée ont reçu des soins sur place et ont pu regagner leur domicile, précise-t-elle. Une enquête est en cours pour identifier les causes du sinistre. L'incendie a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers. /ats-sbe