Val-de-Ruz revient en arrière concernant ses camps de ski

Dans la plupart des autres Cercles scolaires du canton, pas de changement. L’EOREN qui regroupe les centres de La Côte, des Terreaux, du Mail, de Bas-Lac et du Centre des deux Thielles, marque un retour à la normale avec, à nouveau, des tournus chaque année entre ces entités. Cette année, c’est les élèves de 7e à 11e des Terreaux et du Mail qui partiront en semaine blanche. A noter que certains élèves des collèges non concernés partiront tout de même en camps de ski. En effet, certaines communes financent d’elle-même ces activités quand elles ne se retrouvent pas dans le tournus.

A La Chaux-de-Fonds, Au Locle et à Val-de-Travers, le retour à la normale est également de mise. Du côté de la Métropole horlogère, tous les 8e partiront en février, alors que pour le cycle 3, seuls ceux du secteur Nord chausseront les lattes en mars.

Du côté du cercle du Locle tous les élèves du cycle 3 seront de sortie et également les enfants du cycle 2 des Brenets. Avant la fusion des deux communes, les jeunes Brenassiers bénéficiaient en effet d’une semaine blanche. Une activité qui sera reconduite au moins pour 2023.





Année test pour Cescole

Au Vallon, c’est le statu quo. Tant les 7e que les 10e arpenteront les pistes cet hiver. Alors que les 9e partiront en camp d’été et les 11e en Ardèche. Une alternance entre semaines blanches et camps verts qui intéresse justement un autre cercle scolaire. Celui de Cescole. Le centre de Colombier et environ va tester pour la première fois cette année ce système. Dans les faits, si les 8e et 10e n’ont dorénavant plus de camps de ski, ceux-ci seront remplacés par des camps verts pour les premiers et des camps culturels pour les seconds. La volonté est de varier les activités, mais aussi d’élargir le nombre d’élèves concernés. En plus de ces changements, des mini-camps de ski seront aussi possibles pour les jeunes des cycles 1 et 2.