Un demi-siècle pour le SEI

Un anniversaire particulier pour le Service éducatif itinérant du Canton de Neuchâtel. Il accompagne depuis cinquante ans des enfants en situation de handicap, de la naissance à l’entrée à l’école. Le suivi se fait au domicile des parents. Il est donc essentiel qu’ils soient partie prenante. L’accompagnement est dispensé par la Fondation Les Perce-Neige sous mandat de l’État de Neuchâtel. Environ 80 enfants et leur famille sont épaulés chaque année. Les difficultés rencontrées par ces enfants vont du handicap mental, physique, moteur ou sensoriel aux troubles du comportement ou de la communication à des retards de développement. Les interventions se font sur mesures et en fonction de chaque situation, a indiqué Claudia Carolillo, responsable du service, dans La Matinale RTN. Lors de la prise en charge d’un enfant qui souffre par exemple d’un retard de langage, le collaborateur s’assure en premier lieu qu’il est suivi par un professionnel. Il regardera ensuite si l’enfant imite, où il en est par rapport à l’audition et proposera des pistes pour permettre à l’enfant de communiquer s’il ne parle pas.