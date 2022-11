Quartier Fantaisie : la première pierre est posée

La construction du projet Fantaisie à La Chaux-de-Fonds est lancée. La première pierre a symboliquement été posée ce jeudi par la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) et l’architecte du projet. Le site, encore occupé en début d’année par une petite usine, a été entièrement dépollué et accueillera dès le printemps 2024 plus d’une cinquantaine d’appartements locatifs, indique le communiqué. Des espaces communs, une structure d’accueil parascolaire ainsi qu’une surface commerciale de 110m2 viendront compléter l’offre des surfaces habitables. C’est cinq immeubles qui pousseront d’ici 2024 à proximité du centre-ville chaux-de-fonnier.







Zone non motorisée

Les futurs habitants bénéficieront d’un parking souterrain de 83 places situé à l’ouest du projet. Ce dernier permet de relier les bâtiments en profondeur. Ainsi la presque totalité de la surface est disponible pour les piétons et les vélos, précise le CPCN. /comm-cro