Ouverture prolongée du centre de vaccination de La Maladière

Le centre de vaccination de La Maladière prolonge jusqu’à mi-décembre. Les personnes désireuses de se faire vacciner contre le Covid-19 pourront le faire jusqu’au 16 décembre à La Maladière. Le Canton de Neuchâtel veut prolonger son offre vaccinale pour permettre à la population de s’immuniser avant les fêtes de fin d’année. De plus le communiqué rappelle que le vaccin est fortement recommandé aux personnes à partir de 65 ans ainsi qu’aux personnes à risque et aux femmes enceintes. Les deux vaccins à ARNm bivalents Moderna (Spikevax) et Pfizer (Comirnaty) y sont administrés gratuitement dès 16 ans.





Plus de centre à La Chaux-de-Fonds

Comme prévu au départ, le centre vaccinal de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds fermera quant à lui le 28 novembre. Les doses seront tout de même réalisées auprès des pharmacies et cabinets médicaux participants au dispositif cantonal. /comm-cro