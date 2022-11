Un Café scientifique sur l’intégrité corporelle des enfants

Qui doit veiller à l’intégrité corporelle des enfants ? En tant que parent, il n’est pas toujours facile de répondre à cette question. Elle est discutée ce mercredi dès 18h lors d’un Café scientifique à l’Université de Neuchâtel. Faut-il ou non refuser un piercing ou un tatouage à sa progéniture ? Répondre à de tels désirs peut être une source de regret que l’enfant, une fois devenu adulte, pourrait bien reprocher aux parents. La question se pose également pour les bébés dont le genre n’est pas clairement défini à la naissance. Est-ce aux médecins ou aux parents de décider s’il y a lieu d’en assigner un en pratiquant une opération chirurgicale ? Blaise Meylan, chirurgien-pédiatre, ancien responsable de l’urologie pédiatrique au CHUV à Lausanne, refuse de passer par le bistouri avant que l’enfant ne puisse donner son avis. Il a indiqué dans La Matinale RTN mercredi, que non seulement ces opérations ne sont pas utiles à cet âge, mais qu’en plus elles ont un taux de près de 50% de complications. Il estime en revanche qu’il est difficile pour un enfant de rester sans attribution de sexe.