Les mammifères sous le projecteur de la Ville de Neuchâtel

La plateforme de science citoyenne « Nos voisins sauvages » appelle la population à prendre part à l’action « À qui profite la nuit ? » en collaboration avec la Ville de Neuchâtel. Le projet vise à inciter les habitants d'utiliser cette plateforme lorsqu’ils repèrent des animaux cet hiver en ville. « Les mesures d’extinction des lumières dans la capitale cantonale permettent la circulation plus aisée des mammifères, et donc de plus grandes opportunités de les apercevoir », indique la Ville dans un communiqué. La diffusion d’images, de descriptions d’animaux ou de traces de pas dans la neige sur la plateforme permettra également aux biologistes de pouvoir identifier les individus en cas d’incertitude, et de suivre l’évolution des comportements de la faune en milieu urbain. /comm-aba