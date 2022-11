Les employés du secteur social sont épuisés

Pour les pétitionnaires, les moyens octroyés par l’État ne permettent plus non plus de respecter la Convention collective de travail du secteur des établissements spécialisés. Sylvie Fontana, coprésidente de l’Association neuchâteloise des travailleurs en éducation sociale prend l’exemple des échelons salariaux, pas toujours adaptés ou des budgets pas toujours alloués pour des formations ou des perfectionnements. Elle dénonce également la retenue salariale de 7,5 % faite sur les employés au bénéfice d’un diplôme ES (École spécialisée) face aux diplômés HES (Haute école spécialisée) « alors que le cahier des charges est pratiquement le même », selon Sylvie Fontana :