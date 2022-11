Aquavia va de l’avant à Estavayer-le-Lac

Trois projets, mais une seule ressource 100% locale et durable. AquaVia entre dans une phase concrète à Estavayer-le-Lac. Il réunit Groupe E, la commune et le groupement Arrobroye. Il s’agit de développer une nouvelle station de pompage de l’eau du lac de Neuchâtel et de traitement de l’eau potable pour la commune. Groupe E veut construire un réseau de fourniture de chaleur et de froid pour plusieurs quartiers résidentiels. Enfin Arrobroye souhaite réaliser un réseau d’irrigation agricole dans la Broye. Le projet est devisé à 160 millions de francs, dont 50 pris en charge par Groupe E. Christian Vetterli, chargé du développement du projet pour le fournisseur d’énergie, a indiqué lundi dans La matinale RTN qu’AquaVia va permettre de produire 36 gigawatts-heures dont 26 de chaleur. Ce qui représente en équivalent mazout 3 millions de litres par année. Les travaux devraient commencer en 2026.