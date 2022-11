Une balade au rythme des anecdotes à Milvignes

Découvrir sa commune en promenade et en anecdotes. Le projet intitulé « Balades thématiques dans un monde fantastique » a été récompensé du prix « Milvignes est à vous » et recevra une enveloppe de 5'000 francs lundi lors de la cérémonie officielle. Ce projet propose un parcours long de 11 kilomètres à travers la commune. Le tracé sera rythmé par des anecdotes que les promeneurs pourront découvrir au fur et à mesure de leur progression.





Comprendre l’histoire de son village

Initiatrice de ce projet, Malika Brigadoi, habitante de Bôle et étudiante en archéologie et en histoire à l’Université de Lausanne, souhaite par ce concept « relier les trois communes fusionnées et inciter les gens à visiter l’endroit dans lequel ils habitent ».