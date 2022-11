Journée mondiale des toilettes : des enjeux loin d’être anecdotiques

Les toilettes, ce n’est pas un sujet de conversation très prisé en société. Et pourtant, les enjeux autour des eaux usées sont énormes. L’ONU a célébré samedi la journée mondiale des toilettes, qui vise à mettre en lumière les problématiques d’assainissement des eaux souterraines. Dans le monde, 3,6 milliards de personnes ne bénéficient pas de systèmes d’épuration de qualité, ce qui affecte leur santé et dégrade l’environnement. « Si on n’a pas de bonnes toilettes, on ne peut pas non plus avoir de l’eau potable de bonne qualité », souligne Daniel Hunkeler, professeur au centre d’hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel. Raison pour laquelle l’ONU a fixé l’objectif « assainissement et eau potable pour tous d’ici à 2030 ».