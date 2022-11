Le Jura bernois devient « Grand Chasseral »

Une nouvelle identité graphique complexe

C’est une volonté de la part de la Fondation d’adhérer, dans la conception graphique de Grand Chasseral, l’intégralité des acteurs régionaux. Cette intégration passe par différents signes distinctifs et symboliques correspondant à chacun des secteurs. Les huit pôles évoquent les huit montagnes de la région, dont Chasseral, et symbolisent l’inclusion de « l’ensemble des habitantes et des habitants de la région dans toute leur diversité ». Dans la globalité le logo se veut combiner la nature en évoquant un symbole floral et la technicité, représentée par le mouvement circulaire et mécanique de la forme hélicoïdale centrale. Par cette structure la Fondation espère transmettre une dynamique positive et évoquer une progression constante.





s'incarner comme la nouvelle ADN du Jura bernois



Il ne reste plus qu’à implémenter cette marque pour la Fondation. Ce sera fait par le biais du développement d’une communauté d’institution, d’entreprises et de particuliers qui adhèreront aux mêmes buts, explique la Fondation. Ensemble ils alimenteront ainsi le rayonnement du Grand Chasseral en Suisse. Chacun y sera gagnant, grâce à la collaboration vertueuse, les effets de synergies seront soutenus, assure-t-elle. /comm-cro