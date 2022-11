Pigeons, lapins et poules exposés à Saignelégier

La centième pour la SACC ! La Société d'aviculture, cuniculture et colombophilie de La Chaux-de-Fonds organise la 100e exposition cantonale neuchâteloise de poules, de lapins et de pigeons. Elle se tient de vendredi à dimanche à la Halle Cantine de Saignelégier. Le public pourra découvrir plus de 960 animaux. Stéphane Monnet, président du comité d’organisation de la manifestation et éleveur de poules et de lapins de concours, est venu jeudi matin dans les locaux de RTN avec sa lapine Craquotte, une tachetée anglaise. Un bon lapin de concours doit répondre à de nombreux critères dont sa forme, son poids, la longueur de ses oreilles ou encore le placement de ses tâches. Pour obtenir de bons spécimens, il faut accoupler les meilleurs mâles avec les meilleures femelles.