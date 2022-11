L’Hôtel de La Vue-des-Alpes officiellement en mains communales

L’Hôtel de La Vue-des-Alpes est désormais une propriété communale. Val-de-Ruz a finalisé mardi l’acquisition de l’établissement fermé depuis le mois d’avril. Selon le Conseil communal, la vente se négociait mi-octobre à 2,5 millions de francs.

Le rapport d’information sur la vision touristique imaginée par l’exécutif vaudruzien pour le site de La Vue-des-Alpes avait été largement accepté début novembre par le législatif.





Ouvertue possible en 2024

La Commune explique ce vendredi dans un communiqué qu’un comité de transition est en cours de constitution. Il sera composé de membres du Conseil communal, d’experts du tourisme, de spécialistes de l’hôtellerie et de professionnels du marketing. Ses tâches seront « de développer un concept hôtelier en phase avec la vision touristique du site, d’étudier la création d’espaces dédiés à d’autres activités commerciales et de procéder à l’évaluation des coûts relatifs à la mise au goût du jour des aménagements intérieurs et extérieurs ».



Des travaux de rénovation dont la nature reste à déterminer sont d’ores et déjà prévus. « Une réouverture de l’établissement dans le courant du printemps 2024 semble à ce jour réaliste », assure la Commune. /comm-ara