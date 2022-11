Commentaire : voyager en train, le parcours du combattant

C’est un dilemme auquel les voyageurs sont de plus en plus sensibles : privilégier le train ou l’avion ? Pour un trajet de 1000 kilomètres, un passager en avion émet environ 230 kilos de CO2, contre 2,4 pour celui en train, selon l’Agence de la transition écologique française. Côté organisation en revanche, c’est parfois plus compliqué. Notre journaliste Aude Raimondi, en pleine préparation de ses prochaines vacances, en a fait l’expérience. Son commentaire :