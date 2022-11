Braquage à Saint-Aubin-Sauges

Deux individus braquent une station-service à Saint-Aubin-Sauges. Mercredi à 15h25, deux hommes vêtus de noir sont entrés dans la station-service de l’Avenue de Neuchâtel muni d’armes de points, annonce la Police neuchâteloise. L’employée s’est faite menacer et sommer de leur remettre le contenu de la caisse. Les deux individus ont ensuite pris la fuite avec leur butin (quelques centaines de francs) en direction de la gare, précise le communiqué de ce jeudi.





Dispositif judiciaire conséquent

Six patrouilles de police secours, d’agents de l’unité canine et de la police judiciaire ont été déployées selon les autorités. La police cantonale vaudoise a également été engagée. Pour l’heure les deux hommes courent toujours.





Appel à témoins

Plusieurs témoins ont pu apercevoir les deux suspects et donner leur signalement :

Le premier auteur présumé est un homme, jeune, de 160-163cm, moins de 20 ans, corpulence mince, très fine, portait des lunettes de soleil noir avec inscription dorée sur les branches, assez grosses, il était habillé tout en noir, bonnet ou cagoule noire. Portait des gants noirs et des chaussures foncées. Était équipé d'un sac de sport noir.

Le second auteur présumé est un homme, jeune, d'environ 165-180 cm, moins de 20 ans à la voix, corpulence mince, très fine, habillé tout en noir, portait une cagoule et des gants noirs et des baskets blanches, s'est exprimé en français sans accent particulier, était porteur d'une arme de poing.

La Police invite toute personne ayant vu ou aperçu ces individus ou possédant des informations à prendre contact avec elle.