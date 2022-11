La BNS envisage d’augmenter ses taux directeurs

Augmenter une nouvelle fois le taux directeur pour contenir l’inflation. Thomas Jordan, le président de la Banque nationale suisse, estime qu’il faudra probablement le faire en décembre en raison de l’inflation qui est toujours élevée. Il l’a annoncé lundi soir à Lausanne. En quoi cette augmentation a-t-elle des répercussions sur l’inflation et qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la population ? Jean-Noël Grossin, gérant de fonds à la Banque cantonale neuchâteloise, a expliqué mercredi dans La Matinale RTN que pour lutter contre l’inflation, il faut réduire la demande. Et pour contenir la demande, il faut augmenter les prix. Raison pour laquelle les banques jouent avec ces taux directeurs. Si les taux montent, les hypothèques, mais aussi les prêts à la consommation et les intérêts sur des cartes de crédit augmentent. Ce qui a un impact sur le porte-monnaie du contribuable, mais évite une flambée des prix.