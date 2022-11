Philip Morris prépare son avenir

Neuchâtel, un site quasi incontournable

Le site PMI sis à Serrières a des bases solides, selon Tommaso Di Giovanni. C’est un « hub d’innovation », principalement pour les produits sans fumée. Il emploie 1'500 personnes et rassemble un centre de production et un centre de recherche et de développement. À l’usine de Neuchâtel, PMI fabrique 12 milliards de consommables par an, tant pour les produits sans fumée que pour les cigarettes conventionnelles. 35% sont destinés au marché suisse et le reste à l’exportation, entre autres, vers le Japon.

Depuis 2008, Philip Morris International a investi 9,1 milliards de francs dans la recherche et le développement en lien avec les nouveaux produits sans fumée, dont une très grande partie en Suisse. Et en 2021, le cigarettier investissait environ 460 millions rien qu'en Suisse. De quoi rassurer les Neuchâtelois vis-à-vis d'une éventuelle restructuration future, à l'image de son concurrent British American Tobacco. /dsa