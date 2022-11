Deux lauréats pour le prix « Milvignes est à vous »

Le prix « Milvignes est à vous » sera remis le 21 novembre à 19h30 au Théâtre de Colombier. Sur les sept projets réceptionnés en printemps 2022, deux ont été retenus par la commune. Le premier intitulé « Aux chœurs de Milvignes », proposé par la chorale « Le Fleuron » de Bôle, qui souhaite réunir sept chorales de la région afin d'organiser une journée de concerts dans les trois villages dans le cadre de la Fête de la musique, prévue le 25 juin 2023. Le second, appelé « Balades thématiques dans un monde fantastique », est l'oeuvre de Malika Brigadoi, citoyenne de Bôle. Elle souhaite offrir une balade narrative de 11 km reliant les trois villages de la commune, rythmée par des arrêts ponctués d'anecdotes en lien avec la nature et l'histoire. Les vainqueurs se partageront un montant de 10'000 francs, montant attribué par la commune de Milvignes. Il leur permettra ainsi de réaliser leur projet courant 2023. À travers cette récompense, la commune souhaite impliquer la population dans le développement de l’offre culturelle, sportive et de loisirs, indiquent les autorités dans un communiqué diffusé mardi. Elle offre ainsi la possibilité de concevoir un projet ouvert au public au sein du territoire communal. Le prochain appel à projets aura lieu en automne 2023. /comm-aba