2,2 millions pour lancer sereinement le réaménagement du Collège latin

La crainte de revivre la mésaventure vécue l’année passée au moment du vote des crédits pour la rénovation du Collège des Parcs était encore vivace lundi soir. L’effort visant donc à s’éviter pareil inconfort a été soutenu par la grande majorité des groupes. Si le PLR s’est inquiété que le coût final ne dépasse pas, cette fois, le plafond prévu, le PS et l’alliance PVS ont salué en cœur ce projet final qui doit révolutionner le principe de bibliothèque. Au final, seuls 3 membres du PVL se sont abstenus, pointant des aspects énergétiques encore trop flous.





Quelle gouvernance pour la nouvelle entité ?

Si l’enveloppe votée lundi soir a principalement pour objectif de s'assurer des coûts des futurs travaux du Collège latin, elle servira également à se pencher sur la réorganisation des bibliothèques de la ville. De leur déménagement à leur gestion administrative, beaucoup de questions doivent encore être éclaircies. Parmi celles relevées lundi soir, l’interrogation quant à la gouvernance de la future entité. Aujourd’hui, la Ville se penche sur deux options, la première reviendrait à communaliser cette nouvelle bibliothèque, la seconde porte sur la création d’une fondation de droit privé. Cette seconde option est pour le moment privilégiée, car elle offrirait, selon le Conseil communal, une autonomie de gestion et une plus grande flexibilité financière. Reste que ces pistes doivent encore être approfondies pour garantir que la Ville conserve un certain contrôle sur l’entité.