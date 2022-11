Evan Bemposta retenu pour le championnat PEE-WEE

Il s’appelle Evan Bemposta, il a onze ans et il a été sectionné pour le tournoi international de hockey sur glace PEE-WEE en février à Québec. Il s’agit du plus prestigieux tournoi de hockey pour les mineurs au monde. Le jeune de Savagnier a commencé à patiner presque avant de savoir marcher. Evan a indiqué dans La Matinale de RTN lundi qu’il avait mis ses premières patinettes à l’âge de deux ans. Il a évolué pendant sept ans au sein du mouvement junior du HC Université Neuchâtel avant de rejoindre, cette année, le EHCB Spirit. Pour mener à bien sa passion, Evan se rend quatre fois par semaine à Bienne pour y suivre ses entraînements. À cela s’ajoutent des matches tous les week-ends. Un emploi du temps non seulement chargé pour lui, mais aussi pour son papa, sa maman et sa grande sœur qui doivent le véhiculer, comme l’a relevé sa maman Valérie. Sur le plan financier, cette passion a aussi un coût. Evan apprécie particulièrement dans le hockey sur glace l’esprit d’équipe, la vitesse, la rigueur et les moments de partage avec ses coéquipiers. Son rêve : évoluer en NHL aux États-Unis. Ses modèles : Connor McDavid et Roman Josi.