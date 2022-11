Prestigieuse distinction pour un professeur de l’Université de Neuchâtel

« Je suis surpris et fier ». C’est avec émotion qu’Olivier Guillod s’apprête à recevoir vendredi le Prix Walther Hug 2022, remis lors d’une cérémonie à l’Université de Neuchâtel. Cette distinction, décernée tous les trois ans, est la plus prestigieuse dans le domaine du droit en Suisse. Olivier Guillod est récompensé de ce prix pour l’ensemble de sa carrière et son « apport scientifique remarquable au développement du droit de la santé », selon le jury.

Professeur honoraire à l’Université de Neuchâtel, Olivier Guillod a également été vice-recteur de l’institution et a co-fondé il y a une trentaine d’années l’institut du droit de la santé. A l’époque, il était précurseur dans ce domaine en Suisse. « J’ai découvert le droit de la santé lors d’un séjour d’études à l’Université de Harvard aux États-Unis au début des années 80. En Suisse, cela n’existait pas du tout comme discipline scientifique ». Le cursus de master en droit de la santé à l’Université de Neuchâtel est longtemps resté l’unique du pays. Olivier Guillod était l’invité de La Matinale vendredi.