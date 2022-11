Record d’ensoleillement battu en 2022 à Neuchâtel

Dans certaines régions de Suisse, le soleil n'a jamais brillé autant que cette année depuis le début des mesures. A Genève et Neuchâtel, le précédent record a déjà été battu. Le nombre exceptionnellement élevé de situations anticycloniques a contribué à ce résultat.

A Genève-Cointrin, 2259 heures d'ensoleillement ont déjà été comptabilisées, a indiqué mercredi MétéoSuisse, soit 101 heures de plus que le précédent record de 2003. Le début des mesures remonte à 1897. A Neuchâtel également, le soleil a déjà brillé 35 heures de plus que le record de 2135 heures établi en 2003. Les données sur l'ensoleillement y sont disponibles depuis 1959.

Selon MétéoSuisse, il est très probable que d'autres sites annoncent d'ici fin décembre l'année la plus ensoleillée depuis le début des mesures, comme par exemple Bâle, Zurich, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Locarno et Lucerne.

Depuis janvier, les situations anticycloniques ont dominé le temps en Suisse plus que d'habitude, ce qui a contribué à une année 2022 très ensoleillée, selon MétéoSuisse. Le soleil a également été très présent dans d'autres pays européens.





Des records de température également

Selon les météorologues, 2022 devrait également être de loin l'année la plus chaude en Suisse depuis le début des mesures en 1864, même si la deuxième moitié de novembre et décembre sont nettement plus frais que la moyenne.

D'après le service météorologique Meteonews, l'écart par rapport à la moyenne de 1991 à 2020 s'élève actuellement à environ 1,7 degré en moyenne sur le pays, soit plus de 0,5 degré de plus que l'écart annuel le plus important jamais enregistré.

Si l'on considère les différents mois, on constate qu'à l'exception d'avril et de septembre, il a fait trop chaud. Quatre mois (mai, juin, juillet et octobre) ont été plus chauds que la normale, parfois de plus de 2,5 degrés, octobre se situant en haut de l'échelle avec près de 4 degrés de plus.

Selon Meteonews, les dix années les plus chaudes jamais mesurées se situent toutes entre 1994 et 2022, dont huit après 2010. Depuis le début des mesures en 1864, la température moyenne annuelle en Suisse a augmenté d'un peu plus de 2 degrés. /ATS-aba