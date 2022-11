Monica Maire-Hefti accède à la présidence de Caritas Suisse

Caritas Suisse a une nouvelle présidente. L’ancienne conseillère d'État Monica Maire-Hefti a été élue la semaine dernière à la succession de Claudius Luterbacher. Depuis deux ans, elle était déjà membre du comité directeur. La Neuchâteloise prendra ses nouvelles fonctions dès janvier 2023. En tant qu’ex-cheffe du département de l’éducation et de la famille, Monica Maire-Hefti rappelle son intérêt pour les questions sociales et de précarité. Elle souhaite renforcer les synergies entre Caritas Suisse et les sections régionales ainsi que mettre son réseau à profit. L’organisation est confrontée à de nombreux défis à l’heure actuelle entre la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise climatique. « Toutes les crises fragilisent les populations et surtout ceux qui sont en marge. Caritas est là pour venir en aide dans toutes les situations » souligne la socialiste. Monica Maire-Hefti était l’invitée de la Matinale mercredi.