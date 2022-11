Bourses à l’écriture 2022

Neuchâtel veut favoriser la création littéraire de ses écrivains et ses écrivaines. Deux bourses à l’écriture ont été mises au concours ce mardi par le service de la culture de Neuchâtel. Dotées respectivement de 10'000 et 5'000 francs, elles sont destinées à soutenir la création littéraire des écrivains et écrivaines neuchâtelois qui se trouvent dans la phase d’élaboration d’un projet ou dans une étape décisive de leur travail, explique le Canton. Ce soutien financier direct existe depuis 1990 et a pu profiter à plus de 100 projets d’écriture.





Deux bourses, deux perspectives



Le service de la culture précise que la première bourse de 10'000 francs sera attribuée à une autrice ou un auteur confirmé alors que la seconde de 5'000 francs est destinée à un artiste émergent.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent résider dans le canton de Neuchâtel depuis trois ans et leur projet d’écriture doit s’inscrire dans un des genres suivants : roman, poésie, essai ou théâtre. De plus, seuls les participants ayant des publications antérieures peuvent prétendre à ces bourses, expliquent les autorités.

Les personnes intéressées peuvent dès à présent et jusqu’au 28 novembre soumettre leur candidature ici. Le jury se réunira dans le courant du mois de décembre 2022 pour examiner les demandes, précise le canton. /comm-cro