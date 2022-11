Eli10 renforce ses compétences

Eli10 se diversifie et entend se profiler comme acteur de la transition énergétique. Active dans la gestion de réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication sur le Littoral neuchâtelois, l’entreprise basée à Bevaix annonce lundi la création d’Eligreen et l’acquisition des sociétés Pierre Walter Electricité et Bugest. « Les synergies ainsi développées permettent de consolider les activités spécifiques de chacune des sociétés, mais également de concrétiser de nouvelles opportunités à l’échelle du groupe », peut-on lire dans le communiqué.

Eligreen proposera ses services tant aux particuliers qu’aux entreprises et collectivités pour des prestations liées aux installations photovoltaïques, systèmes de stockage, pompes à chaleur ou encore bornes de recharge pour véhicules électriques. /comm-jpp