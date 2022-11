Décor féérique pour un meurtre

Nicolas Feuz sort son seizième roman policier. « Les Larmes du lagon » paraissent ce jeudi chez Slatkine. Le procureur et écrivain neuchâtelois nous emmène en Polynésie française. Le lecteur y retrouve Tanja Stojkaj qui s’y est exilée à la fin de « L’Engrenage du mal » pour protéger sa mère et son fils de la mafia balkanique. Elle y elle mène une vie paisible jusqu’à la découverte d’un corps près du récif corallien. Nicolas Feuz indique, dans La Matinale RTN, que depuis le début de l’écriture en 2010, il a énormément voyagé dans ses polars, notamment au Kenya, en Croatie, en Finlande. Mais pour la 3e fois, l’intrigue se déroule uniquement à l’étranger. Il dit aimer dérouler son intrigue dans des lieux connus sous l’angle touristique en prenant l’envers de la carte postale : trafics, pauvreté́, croyances occultes, matériel militaire à l’abandon, pollution du lagon. S’y ajoutent des faits historiques : la politique métropolitaine et les essais nucléaires français. Le vernissage du livre a lieu ce jeudi de 14h à 18h chez Payot à Neuchâtel.