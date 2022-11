« Ce ne sont pas les radars qui vont remplir les caisses de l’Etat »

Deux exemples illustrent cette baisse du nombre d’accidents. La semaine passée, le conseiller d’Etat en charge de la sécurité, Alain Ribaux, avait fourni des chiffres concernant le radar installé sur la bretelle d’entrée de l’autoroute A5 à Thielle en direction de Neuchâtel. Alors que 22 accidents avaient été dénombrés à cet endroit les trois années précédant l’installation de l’appareil, plus aucun accident n’a depuis été constaté. Il faut noter que la zone a aussi bénéficié d’un changement de revêtement. Autre radar bien connu des automobilistes neuchâtelois, celui situé en bas du pont de Valangin. Là aussi, il n’y a plus d’accident depuis son installation.





Un taux d’infraction variable selon les habitudes

Alors pour répondre à cette question, on va regarder les taux d’infraction. Avec 4,71% c’est sans surprise les radars mobiles qui pincent le plus d’automobilistes. Il faut préciser qu’avec les radars fixes, plus les années passent, plus les gens s’y habituent et sont donc plus attentifs à leur vitesse à ces endroits. Au niveau de ces mâts, c’est aujourd’hui celui de Thielle, installé il y a moins d’une année qui a le plus haut taux d’infraction. Il était de 1,95% fin 2021, un chiffre qui a réduit de moitié depuis.

A contrario, parmi les radars qui connaissent les plus bas taux, notons celui de Fontainelon avec 0,05 %.





Les délits de chauffard dans le viseur

Parmi la panoplie à disposition de la police en matière de radar, notons encore les jumelles laser. Cet instrument a pour but de lutter contre les délits de chauffard, explique Georges-André Lozouet. Une problématique qui cause depuis une année et demie de plus en plus de blessés. Ce système portatif serait donc utile pour créer un sentiment d’insécurité chez les amateurs de grandes vitesses.