Ça flash et ça cash à Thielle

C’est un radar qui fait parler de lui. Depuis son installation fin novembre 2021, l’appareil implanté sur la bretelle d’entrée de l’autoroute A5 à Thielle en direction de Neuchâtel est considéré par certains comme une « pompe à fric ». La limitation de la vitesse à 40 km/h dans cette zone est également jugée trop stricte. Interpellé sur la question par le député PLR Alexandre Brodard, le conseiller d’Etat en charge de la sécurité, Alain Ribaux, a fourni quelques chiffres ce mercredi lors de la session du Grand Conseil.

En 9 mois d’utilisation, soit du 29 novembre 2021 au 31 août 2022, le radar de Thielle a rapporté plus de 2 millions de francs. C’est au total 27'000 infractions qui ont été constatées sur les 2,2 millions de véhicules contrôlés. Des chiffres qui sont néanmoins appelés à baisser. Avec le temps, les usagers de la route se familiarisent avec les emplacements des radars et respectent donc avec plus d’attention les limitations. Pour preuve, le pourcentage d’infractions entre fin novembre et fin août a diminué de presque moitié sur le tronçon. Passant de près de 2% à un peu plus de 1 %.

Reste que l’argument premier pour la pose de radar est bien la sécurité routière. En cette matière aussi le radar semble plus qu’efficace. Alors que 22 accidents avaient été dénombrés à cet endroit les 3 années précédant l’installation de l’appareil, plus aucun accident n’a depuis été constaté.

A noter encore que la limitation de vitesse a été fixée par l’Office fédéral des routes, qui gère ce tronçon, et ceci plusieurs années avant la pose de l’appareil. C’est également la Confédération qui a jugé nécessaire d’implanter un radar à cet endroit et qui a financé son installation. /rgi