Tibo Katenda, prodige des jeux vidéo

Il se passionne pour les jeux vidéo depuis l’âge de six ans. Le Neuchâtelois Tibo Katenda en a aujourd’hui treize et il en a déjà conçu plusieurs. L’adolescent s’est formé en autodidacte, même s’il a également suivi quelques cours. Tibo n’aime pas les jeux violents : il préfère l’univers paisible et bienveillant de grands classiques comme Super Mario.

Le jeune prodige vient de se lancer dans une nouvelle aventure. Il s’agit d’un jeu du genre Wii Sports qui sera disponible sur smartphone. Un support sur lequel il est plus difficile de concevoir un jeu vidéo, comme l’a expliqué Tibo Katenda dans La Matinale RTN. Son projet, il le partage depuis une dizaine de jours sur TikTok et suscite beaucoup d’intérêt : il comptabilise plus de 18'000 abonnés. /sma