Pistes cyclables : le parlement actionne la sonnette

Un coup de pédale supplémentaire en faveur des cyclistes. Le Grand Conseil neuchâtelois a voté mercredi matin une recommandation du député vert Marc Fatton. Son texte demande de promouvoir les déplacements à vélo non seulement pour les loisirs mais aussi pour les déplacements quotidiens. L’élu demande au gouvernement de prendre des mesures extraordinaires, quitte à aller au-delà et plus rapidement que ce qui est prévu dans le plan directeur cantonal en faveur de la mobilité cyclable. Le texte demande notamment la création de pistes cyclables provisoires sur les routes cantonales. Mais la recommandation a été amendée.

Selon plusieurs députés, c’est d’ailleurs cet amendement qui a permis au texte d’être adopté par le plénum par 59 voix contre 37. L’amendement en question, déposé par le groupe socialiste, rend la recommandation moins contraignante, notamment puisqu’il demande au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre du plan directeur cantonal en faveur de la mobilité cyclable. Et il pousse le gouvernement à procéder à des tests et des essais le long des routes du canton.

L’auteur de la recommandation estime que les alternatives à la voiture ne sont pas suffisantes à Neuchâtel, notamment à la suite de l’augmentation du coût de l’essence. Le gouvernement, lui, a rappelé sa volonté de respecter le plan directeur cantonal. Le Conseiller d’État Laurent Favre a listé toute une série de projets réalisés, en cours ou à venir, expliquant également qu’il valait mieux, aux yeux du gouvernement, aménager des pistes cyclables sur les chemins agricoles qu’en bordure de route cantonale. Et que le gouvernement souhaitait avancer avec pragmatisme. Il devra néanmoins réfléchir à procéder à des essais et à des tests afin de répondre à cette recommandation désormais amendée. Le Conseil d’État dispose désormais de six mois pour donner suite à la recommandation au travers d’un rapport au parlement. /aju