L’école inclusive au centre des craintes des enseignants

Deux syndicats, deux rassemblements, mais une crainte principale : la mise en œuvre de l’école inclusive. Ce projet cantonal vise à intégrer dans le cursus standard des élèves aujourd’hui au bénéfice d’un enseignement spécialisé. Il inquiète la profession. Des appréhensions exprimées ce mercredi lors des journées annuelles du SAEN, le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois, et du SSP, le Syndicat des services publics. Tout le monde s’accorde néanmoins sur la nécessité de faire plus pour l’inclusion. Le canton de Neuchâtel est en effet un des mauvais élèves au niveau du pourcentage d’enfants en classes spécialisées. Mais la crainte de voir cette volonté se faire au détriment des élèves et de leur encadrement est réelle. Les professeurs veulent être entendus sur leurs expériences avant que des décisions soient prises et avoir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette réforme.