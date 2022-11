Deux chauffards pincés en moins de 40 minutes à La Chaux-de-Fonds

Deux pierres d’un coup pour la Police neuchâteloise. Cette dernière effectuait mercredi à midi un contrôle de vitesse sans interception sur le chemin Blanc en direction de La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Un automobiliste a été mesuré à 139 km/h au lieu de 80 km/h. L’homme de 43 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds, risque au minimum un retrait du permis de conduire de trois mois.

Pas plus de 38 minutes plus tard, c’est un motard de 61 ans habitant dans la localité de Neuchâtel qui a été mesuré à une vitesse de 161 km/h. L’homme a été convoqué au poste de Police et son permis de conduire lui a été immédiatement saisi. Il s’agit là d’un délit de chauffard, explique la police cantonale, le motard risque entre une à quatre années d’emprisonnement et une suspension de permis de deux ans au minimum. /comm-cro