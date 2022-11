Un scootériste a été blessé lundi vers 17h dans une altercation à Neuchâtel. Elle s’est produite sur la ruelle située entre le faubourg de la Gare 25 et la rue du Rocher. La victime a été agressée sans raison apparente par le passager d'un véhicule qui se trouvait à l'arrêt au moment des faits. Elle venait de demander à sa conductrice de bien vouloir déplacer sa voiture. Pour réponse, le passager avant du véhicule est sorti et l’a agressé. Blessé au visage, l’homme est resté brièvement inconscient. Il s’est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins. La description du prévenu correspond à un homme d'environ 30-35 ans, longs cheveux bruns. Quant à la voiture, elle était de petite taille et de couleur grise. Les éventuels témoins de cet incident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-sma