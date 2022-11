Un débat pour éveiller l’intérêt politique des lycéens

« Le consommateur ne doit pas faire tous les efforts », « l’État doit agir pour freiner la production de plastique », « Et la culture, pourquoi on l’oublie ? ». De nombreuses prises de position ont résonné mardi matin dans le Collège Latin à Neuchâtel. Une centaine d'étudiants du Lycée Jean-Piaget ont participé à un débat organisé par l’association Discuss it. Cet échange entre étudiants et représentants politiques au sujet de l’initiative pour les glaciers et la crise énergétique actuelle avait pour but « d’éveiller l’intérêt politique des élèves », selon Krista Kaufmann, cheffe de projet chez Discuss it.





Proximité bénéfique

Lors de ce débat d’une heure et demie, les élèves du Lycée Jean-Piaget ont par exemple pu discuter avec le conseiller aux Etats libéral-radical Philippe Bauer, invité pour l’occasion. « Cela permet de rapprocher les jeunes du monde politique et de créer un lien et des échanges directs », souligne Krista Kaufmann.