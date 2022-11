Sensibiliser la population à l’importance d’être vu

Le mois de novembre est le plus sombre de l’année. Les Offices de la sécurité publique et de la mobilité souhaitent rappeler à la population les bonnes attitudes à adopter pour prévenir les accidents. Bien voir et être vu sont deux facteurs particulièrement importants lorsque la nuit tombe. Les autorités de la Ville conseillent aux piétons, cyclistes, trottinettistes, de porter des vêtements clairs, qui doublent la distance de visibilité avec, si possible, des éléments réfléchissants, multipliant cette distance par cinq.

Des bandes snap fluo à serrer à la cheville ou au poignet seront distribués aux passants à proximité des zones piétonnes de Neuchâtel le jeudi 3 novembre à l’occasion de la Journée de la lumière.





Rappel des règles de circulation



L’Office de la sécurité publique profite également de cette journée pour rappeler les règles de circulation en vigueur dans la zone piétonne depuis une centaine de jour. « Les vélos et trottinettes électriques ne peuvent rouler que sur deux axes, à l’allure du pas », explique le communiqué. /comm-cro