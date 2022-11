Dans les Coulisses du Château : Sarah Pearson Perret

Elle fait de la biodiversité un de ses cheval de bataille. Sarah Pearson Perret siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis le début de la législature. La députée verte libérale était l’invitée des Coulisses du Château mardi dans La Matinale. Elle a quitté son poste à l’Office fédéral de l’environnement pour reprendre le secrétariat romand de Pro Natura. La lenteur de l’administration fédérale lui a aussi donné envie de s’investir en politique pour faire bouger les choses. Pendant son temps libre, Sarah Pearson Perret réalise des aquarelles et de patchworks. Parmi les dossiers qui vont passer devant le Grand Conseil et qui lui tiennent à cœur figure le plan climat. Un plan qui selon l’élue ne va pas assez loin. Raison pour laquelle son groupe a déposé quelques textes, notamment une motion « Poser les bases de l’agrivoltaïsme dans le canton de Neuchâtel ». Un texte qui devrait être débattu lors de la session qui se tient ce mardi et mercredi. /sma