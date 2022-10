Plateforme Asile-NE : les besoins augmentent

Près de 1'200 Ukrainiens, des femmes pour la plupart, ont jusqu’ici trouvé refuge dans le canton de Neuchâtel. C’est à La Chaux-de-Fonds que la population est la plus importante, avec 324 ressortissants recensés au début du mois d’octobre. Et c’est précisément dans la Métropole horlogère, à l’Hôtel-de-Ville, que la plateforme Asile-NE a ouvert des locaux pour réunir du matériel et le redistribuer aux réfugiés.

Aujourd’hui, le comité qui s’occupe de cette action lance un appel pour pouvoir continuer sa mission. Par la voix de Rémy Gogniat, il appelle la population à poursuivre son élan de générosité, en devenant bénévole ou en continuant d’amener, des habits, de la vaisselle, du linge de maison, des produits d’hygiène, des jouets :