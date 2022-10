Redonner leur place aux fruitiers

Quand avez-vous mangé pour la dernière fois un fruit provenant d’un arbre du domaine public ? Face à leur incapacité de répondre à cette question, des Neuchâtelois ont lancé leur mouvement pour redonner une place aux arbres fruitiers dans nos communes. L’Alliance pour les comestibles urbains neuchâteloise (l’ACU-NE) a organisé sa première journée ce samedi à Pierre-à-Bot dans le cadre de la Fête de l’automne et la bourse aux arbres de Rétropomme. L’objectif du mouvement est d’inciter les 8 communes principales du canton à mettre en place une vision et des projets d’implantation de pommiers, cerisiers, ou autres pruniers sur le domaine public. Une démarche qui doit aussi se faire en partenariat avec le secteur de la construction pour mieux réfléchir à la place des arbres et aux essences utilisées.