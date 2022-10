L’USAM siège à Neuchâtel pour parler énergie

Il existe bel et bien des points communs entre une multinationale et une PME. L’Union suisse des arts et métiers l’a expliqué mercredi à Serrières. La Chambre de l’USAM – son parlement – siégeait chez Philip Morris à l’occasion de sa session d’automne. Objectif : se pencher sur les préoccupations des 500'000 entreprises membres de la faîtière. Et cet automne, un mot est sur toutes les lèvres : les risques de pénuries d’énergie cet hiver. Le président de l’USAM estime que cette thématique concerne toutes les sociétés, de la multinationale où la Chambre siégeait jusqu’à la petite boulangerie. Pour Fabio Regazzi, également Conseiller national, débattre ensemble permet de dégager des solutions à relayer à Berne, afin de soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi.