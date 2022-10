Harry Potter : 25 ans de citations cultes

Harry Potter fête cette année ses 25 ans. Le premier tome de la saga, « Harry Potter à l’école des sorciers », est arrivé en librairies en juin 1997. Dès lors, plus de 500 millions d’exemplaires de cette histoire imaginée par JK Rowling ont été vendus dans le monde. En un quart de siècle, des citations tirées des livres et des répliques des films ont marqué des générations de fans. Parmi les plus célèbres figurent la leçon de lévitation d’Hermione Granger, les blagues des frères Weasley ou encore les conseils philosophiques d’Albus Dumbledore.